Inter, Lautaro için Barça'ya 111 milyonu işaret etti!

2014 yılından beri Inter'in sportif direktörlüğünü yürüten Piero Ausilio, adı sık sık Barcelona ile anılan Arjantinli Lautaro Martinez için transfer açıklaması yaptı.Inter Sportif Direktörü, Lautaro Martinez'i Luis Suarez'in yerine kullanmayı planlayan Barcelona'ya transfer için 111 milyonluk sözleşme fesih bedelini işaret etti.Piero Ausilio yaptığı açıklamada; "" dedi.Lautaro Martinez'in Inter'le olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.