Inter kupaya göz dikti, yarı final...

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, Fiorentina'yı 2-1 yenerek yarı finalde Napoli'nin rakibi oldu.

Haber; AA
Inter kupaya göz dikti, yarı final...
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30 Ocak 2020 00:57
Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres'in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.

Inter'den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella'dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.

Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti.

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