Inter, kazandı ama olmadı!

İtalya Serie A şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Sampdoria ile karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Perisic, 55. ve 57. dakikalarda Correa kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünün asistini yaptı.
Son haftaya liderin 2 puan gerisinde giren Inter, Milan'ın Sassuolo'yu 3-0 yenmesiyle şampiyonluğa ulaşamadı.
Inter, sezonu 54 puanla 2. sırada tamamlarken, Sampdoria ise 36 puanla 15. sırada tamamladı.
Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Perisic, 55. ve 57. dakikalarda Correa kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in ikinci golünün asistini yaptı.
Son haftaya liderin 2 puan gerisinde giren Inter, Milan'ın Sassuolo'yu 3-0 yenmesiyle şampiyonluğa ulaşamadı.
Inter, sezonu 54 puanla 2. sırada tamamlarken, Sampdoria ise 36 puanla 15. sırada tamamladı.
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