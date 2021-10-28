İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.



Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.



Mücadelenin 34. dakikasında Inter D'Ambrosio'nun golüyle öne geçerken ilk yarıyı da önde bitirmiş oldu.



İkinci yarıda 52. dakikada Empoli'den Ricci, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 66. dakikada Lautaro Martinez'in asistinde Dimarco farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Inter farkı artırma çabalarına girse de başka gol olmadı ve Inter sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Inter 21 puana yükseldi ve lider Milan'ı takibini sürdürdü. Empoli ise 12 puanda kaldı.





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