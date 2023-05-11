UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Milan'ın ev sahipliğinde San Siro'da oynanan maçı Inter 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı.Inter, Dzeko (37 yaş, 54 gün) ve Mkhitaryan'ın (34 yaş, 109 gün) golleriyle Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplar sonrası eleme aşamalarındaki bir maçta 34 yaş üstü iki oyuncusu gol atan ilk takım oldu.Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu, Dzeko'nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Hakan ayrıca, 16. dakikada ceza sahası dışından şansını denediği pozisyonda direği geçemedi. Hakan, 78. dakikada ise yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.Karşılaşmada bir şutu direkten dönen Milan, ilk isabetli şutunu ise uzatma dakikalarında buldu.Bu sonucun ardından Inter, İstanbul'da oynanacak final için ilk maçta avantajı cebine koydu.İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mayıs Salı günü yine aynı stadyumda, bu kez Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.