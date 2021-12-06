Inter, Inzaghi ile uzatmak istiyor!

Inter'in performansından memnun olduğu teknik direktörü Simone Inzaghi'ye, yeni bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.



La Gazzetta dello Sport, Milano yönetiminin Inzaghi'nin göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu ve yeni bir sözleşme önereceğini belirtti.



Haberde bu yılın sonuna kadar iyi bir performans sergilemeye devam etmesi halinde kulübün Inzaghi'ye yıllık 6 milyon euro maaşla 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme teklif edileceği kaydedildi.



48 yaşındaki başarılı teknik adamın, mevcut sözleşmesi 2023 yılının yaz ayında sona erecek.



Inter şu anda Serie A'da 37 puanla 2. sırada bulunuyor.





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