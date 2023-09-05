Inter, Inzaghi ile 2025'e kadar devam dedi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı. 2021 yılından bu yana İnter'i çalıştıran Inzaghi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını final oynatmıştı.



Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da teknik direktörlüğünü yapan Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, yeni sezonda lige 3'te 3 yaparak başladı.