Inter, ilk yarı lider tamamladı

İtalya Serie A'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Inter, ilk yarı lider tamamladı
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23 Aralık 2021 00:12
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3

Venezia-Lazio: 1-3

Hellas Verona-Fiorentina: 1-1

Roma-Sampdoria: 1-1


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