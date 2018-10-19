Inter, iki maçtan 10 milyon euro kazanacak!

Son zamanlarda formunu yükselten Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nu önümüzdeki iki maçta da dolduracak.
Serie A'da Milan ile derbi maçına çıkacak Inter'de 80 bin kişilik Giuseppe Meazza Stadyumu'nuda şimdiden 78 bin koltuk satıldığı, Barcelona maçında da stadın tamamen dolu olacağı belirtildi.
MAÇ BAŞI 5 MİLYON EURO
İki maçtan 5 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Inter, böylece bir haftada stattan 10 milyon euro kazanacak.
Inter, bu sezon 58.846 taraftar ortalaması ile iç saha maçlarını oynuyordu.
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Serie A'da Milan ile derbi maçına çıkacak Inter'de 80 bin kişilik Giuseppe Meazza Stadyumu'nuda şimdiden 78 bin koltuk satıldığı, Barcelona maçında da stadın tamamen dolu olacağı belirtildi.
MAÇ BAŞI 5 MİLYON EURO
İki maçtan 5 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Inter, böylece bir haftada stattan 10 milyon euro kazanacak.
Inter, bu sezon 58.846 taraftar ortalaması ile iç saha maçlarını oynuyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın