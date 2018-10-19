Inter, iki maçtan 10 milyon euro kazanacak!

Son zamanlarda formunu yükselten'nu önümüzdeki iki maçta da dolduracak.Serie A'daile derbi maçına çıkacak Inter'de 80 bin kişilik Giuseppe Meazza Stadyumu'nuda şimdiden 78 bin koltuk satıldığı,maçında da stadın tamamen dolu olacağı belirtildi.İki maçtan 5 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Inter, böylece bir haftada stattan 10 milyon euro kazanacak.Inter, bu sezon 58.846 taraftar ortalaması ile iç saha maçlarını oynuyordu.