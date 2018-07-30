  •  
    F.Bahçe'nin gözdesi için resmi açıklama! 'İstiyor'
  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 29 transfer!..

Inter, Hırvat yıldız için Madrid ile anlaşmaya vardı

Inter, Hırvat yıldız Sime Vrsaljko ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter, Hırvat yıldız için Madrid ile anlaşmaya vardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 21:51
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Atletico Madrid'in başarılı sağ beki Sime Vrsaljko için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. 

İtalya spor gazetesi Sky İtalia'nın haberine göre mavi-siyalılar Atletico Madrid'in yıldız savunmacısı için kiralık olarak İspanyol ekibi ile anlaştı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İnter, 1 senelik kiralama bedeli olarak 6,5 milyon euro ödeyecek. İtalyan devi, Vrsaljko'yu kadrosuna katmayı planladığı taktirde satın alma opsiyonu olarak 17,5 milyon euro ödeyecek.

26 yaşındaki Hırvat yıldız 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final heyecanı yaşamıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için