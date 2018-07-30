Inter, Hırvat yıldız için Madrid ile anlaşmaya vardı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Atletico Madrid'in başarılı sağ beki Sime Vrsaljko için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.
İtalya spor gazetesi Sky İtalia'nın haberine göre mavi-siyalılar Atletico Madrid'in yıldız savunmacısı için kiralık olarak İspanyol ekibi ile anlaştı.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İnter, 1 senelik kiralama bedeli olarak 6,5 milyon euro ödeyecek. İtalyan devi, Vrsaljko'yu kadrosuna katmayı planladığı taktirde satın alma opsiyonu olarak 17,5 milyon euro ödeyecek.
26 yaşındaki Hırvat yıldız 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final heyecanı yaşamıştı.
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İtalya spor gazetesi Sky İtalia'nın haberine göre mavi-siyalılar Atletico Madrid'in yıldız savunmacısı için kiralık olarak İspanyol ekibi ile anlaştı.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İnter, 1 senelik kiralama bedeli olarak 6,5 milyon euro ödeyecek. İtalyan devi, Vrsaljko'yu kadrosuna katmayı planladığı taktirde satın alma opsiyonu olarak 17,5 milyon euro ödeyecek.
26 yaşındaki Hırvat yıldız 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final heyecanı yaşamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın