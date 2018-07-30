Inter, Hırvat yıldız için Madrid ile anlaşmaya vardı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Atletico Madrid'in başarılı sağ beki Sime Vrsaljko için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.İtalya spor gazetesi Sky İtalia'nın haberine göre mavi-siyalılar Atletico Madrid'in yıldız savunmacısı için kiralık olarak İspanyol ekibi ile anlaştı.Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İnter, 1 senelik kiralama bedeli olaraködeyecek. İtalyan devi, Vrsaljko'yu kadrosuna katmayı planladığı taktirde satın alma opsiyonu olaraködeyecek.26 yaşındaki Hırvat yıldız 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile final heyecanı yaşamıştı.