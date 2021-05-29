Inter Hakimi için en az 60 milyon euro istiyor

Inter'de sezonun yıldızlarından Achraf Hakimi'ye PSG, Chelsea ve Bayern'in yoğun ilgisi bulunuyor. Bütçede küçülmeye gitmeye hazırlanan Inter geçen sezon 45 milyon euroya aldığı Faslı sağ beki kolay kolay bırakmayacak

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter Hakimi için en az 60 milyon euro istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 03:55
Yeni sezon öncesi mali açıdan küçülme adımları atan Inter'de sezonun yıldızlarından Achraf Hakimi'nin değerini bulduğu takdirde satılabileceği belirtildi.

İtalyan basını Inter'de sezonun en etkili oyuncularından biri olan Hakimi'ye PSG, Bayern ve Chelsea'nin talip olduğunu sayfalarına taşıdı. Sağ çizgideki etkili oyunu ve hızıyla bilinen Faslı oyuncunun Inter tarafından kolay elden çıkarılmayacağı ve en az 60 milyon euroluk teklif beklendiği kaydedildi.

Geçen sezon bonservisi Real Madrid'den 45 milyon euroya alınan Hakimi sezonu 45 maç 7 gol ve 11 asistle tamamlayarak Inter'in şampiyonluğuna önemli katkı vermişti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.