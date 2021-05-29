Inter Hakimi için en az 60 milyon euro istiyor

Yeni sezon öncesi mali açıdan küçülme adımları atan Inter'de sezonun yıldızlarından Achraf Hakimi'nin değerini bulduğu takdirde satılabileceği belirtildi.



İtalyan basını Inter'de sezonun en etkili oyuncularından biri olan Hakimi'ye PSG, Bayern ve Chelsea'nin talip olduğunu sayfalarına taşıdı. Sağ çizgideki etkili oyunu ve hızıyla bilinen Faslı oyuncunun Inter tarafından kolay elden çıkarılmayacağı ve en az 60 milyon euroluk teklif beklendiği kaydedildi.



Geçen sezon bonservisi Real Madrid'den 45 milyon euroya alınan Hakimi sezonu 45 maç 7 gol ve 11 asistle tamamlayarak Inter'in şampiyonluğuna önemli katkı vermişti.



