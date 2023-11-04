Inter, Hakan ile kazandı ve zirveyi sağlama aldı!

Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, zorlu Atalanta deplasmanında kazandı ve liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, Hakan ile kazandı ve zirveyi sağlama aldı!
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04 Kasım 2023 22:33
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:34
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konu ekip Inter 2-1'lik skorla kazandı.

Inter, 40. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle öne geçti. Lautaro Martinez, 57. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Gianluca Scamacca, 61. dakikada Atalanta'nın tek golünü attı.

Ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Inter, 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Atalanta ise bu sezon 4. kez yenildi ve 19 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Frosinone'yi ağırlayacak. Atalanta ise Udinese deplasmanına gidecek.

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