Inter gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor!

İtalya Ligi Serie A'da 29. hafta karşılaşmasında Bologna, Inter'i konuk etti.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Inter, bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.
Inter, gelecek hafta Sassuolo'u ağırlayacak. Bologna ise Roma deplasmanına gidecek.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Inter, bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.
Inter, gelecek hafta Sassuolo'u ağırlayacak. Bologna ise Roma deplasmanına gidecek.