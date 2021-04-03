Inter gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor!

İtalya Ligi Serie A'da 29. hafta mücadelesinde Inter, konuk olduğu Bologna'yı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor!
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03 Nisan 2021 23:43
İtalya Ligi Serie A'da 29. hafta karşılaşmasında Bologna, Inter'i konuk etti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 32. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Inter, bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.

Inter, gelecek hafta Sassuolo'u ağırlayacak. Bologna ise Roma deplasmanına gidecek.



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