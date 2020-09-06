Inter Godin'i serbest bırakacak! Fransa'ya gidiyor...

Inter'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Diego Godin, 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen serbest bırakılacak.



Rennes'in oyuncu için harekete geçmesinin ardından, Inter'in bu transferde kolaylık sağlamak adına bu hamleyi yapacağı belirtiliyor. Inter'in önceliği kulüpten senelik 7 milyon avro kazanan oyuncunun maaş yükünden kurtulmak haline geldi.



Son dönemde Antonio Conte'nin ilk 11'de kullanmadığı Uruguaylı, sadece üçlü savunma sistemi devreye girdiğinde tercih edildi.



34 yaşındaki Godin, Atletico Madrid'le sözleşmesi bittikten sonra İtalyan temsilcisinin yolunu tutmuştu. Godin'in Inter'le olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.



