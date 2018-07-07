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Inter, Galatasaraylı yıldızın peşini bırakmıyor!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz için İtalyan devi Inter yeni bir teklifte bulundu.

Inter, Galatasaraylı yıldızın peşini bırakmıyor!
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07 Temmuz 2018 10:08
Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, bu kez de Serdar Aziz'e talip oldu.

İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı. Kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Interli yetkililer,  Serdar için ilk olarak Yuto Nagatomo'ya danışarak bilgi almıştı



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