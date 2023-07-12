Inter, Ferdi'nin aklını karıştırdı

dönemindegenç yeteneklerine Avrupa devleri markaj uyguluyor. Arda Güler'i takımda kalması için ikna edemeyen Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euro ve 10 milyon bonuslar karşılığında 18'lik yıldızı Real Madrid'e sattı. Arda şokunu atlatmaya çalışan Kanarya, bu kez dekaybetme korkusu yaşıyor. Daha önceile gelen, bu bedeli yükseltecek.Inter,n altındaki teklifleri değerlendirmeye almayan sarı-lacivertlilerin talebini karşılamaya hazır. İtalyan basını, Napoli'nin de peşinde olduğu futbolcu için Inter'in gözünü kararttığını yazdı. Milli yıldız, her ne kadar daha önce takımda kalmak istediğini söylese de Inter'in ilgisi kafasını karıştırdı. Öte yandan 23 yaşındaki joker oyuncusunu Newcestle da gözlüyor.Temmuz 2018'de 1.4 milyon euro Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, Vitor Pereira döneminde sıçrama yaptı. On numara kökenli olan 23'lük futbolcu, sol bek ve sağ bekte müthiş performanslar ortaya koydu. Piyasa değerini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Fenerbahçe'de 148 resmi karşılaşmada 14 gol, 17 asistle oynadı. 2022'de ilk kez giydiği Ay-Yıldızlı forma ile de 11 müsabakaya çıktı.