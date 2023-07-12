Inter, Ferdi'nin aklını karıştırdı

İtalyan devi Inter'in talip olduğu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği netleşiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Inter, Ferdi'nin aklını karıştırdı
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12 Temmuz 2023 12:39
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin genç yeteneklerine Avrupa devleri markaj uyguluyor. Arda Güler'i takımda kalması için ikna edemeyen Sarı-Lacivertliler, 20 milyon euro ve 10 milyon bonuslar karşılığında 18'lik yıldızı Real Madrid'e sattı. Arda şokunu atlatmaya çalışan Kanarya, bu kez de Ferdi Kadıoğlu'nu kaybetme korkusu yaşıyor. Daha önce 17.5 milyon euro ile gelen Inter, bu bedeli yükseltecek.

KAFASI KARIŞTI

Inter, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayan sarı-lacivertlilerin talebini karşılamaya hazır. İtalyan basını, Napoli'nin de peşinde olduğu futbolcu için Inter'in gözünü kararttığını yazdı. Milli yıldız, her ne kadar daha önce takımda kalmak istediğini söylese de Inter'in ilgisi kafasını karıştırdı. Öte yandan 23 yaşındaki joker oyuncusunu Newcestle da gözlüyor.

FENERBAHÇE'DEKİ GEÇMİŞİ

Temmuz 2018'de 1.4 milyon euro Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, Vitor Pereira döneminde sıçrama yaptı. On numara kökenli olan 23'lük futbolcu, sol bek ve sağ bekte müthiş performanslar ortaya koydu. Piyasa değerini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Fenerbahçe'de 148 resmi karşılaşmada 14 gol, 17 asistle oynadı. 2022'de ilk kez giydiği Ay-Yıldızlı forma ile de 11 müsabakaya çıktı.



 
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