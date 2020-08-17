UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Inter ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücaleyi Inter, 5-0'lık skorla kazandı.



Inter, ilk yarıyı 19. dakikada Lautaro Martinez'in kafa golüyle önde kapattı.



64. dakikada Danilo D'Ambrosio, kornerden gelen topa net bir kafa vuruşu yaparak farkı 2'ye çıkardı. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku'nun asisti sonrası yaptığı plase vuruşla skoru 3-0'a getirdi.



78. dakikada bu kez roller değişti ve Martinez asisti yaptı, Lukaku topu ağlara göndererek takımının 4.golünü attı. Lukaku, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.



Inter, bu sonuçla finale yükselen ikinci takım oldu.



UEFA Avrupa Ligi finalinde Inter, Sevilla ile 21 Ağustos Cuma günü Köln'de karşı karşıya gelecek.



