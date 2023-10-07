Inter evinde 2 farklı üstünlüğü koruyamadı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, evinde Bologna ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter evinde 2 farklı üstünlüğü koruyamadı
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07 Ekim 2023 17:55
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Bologna karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi Inter 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ev sahibi Inter'in gollerini 11. dakikada Francesco Acerbi ve 13. dakikada Lautaro Martinez kaydederken, konuk ekip Bologna'nın gollerini 19. dakikada penaltıdan Riccardo Orsolini ve 52. dakikada Joshua Zirkzee kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 83 dakika sahada kalırken, Francesco Acerbi'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Inter 19 puana ulaşırken, Bologna 11 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Torino'ya konuk olurken, Bologna evinde Frosinone'yi ağırlayacak.

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