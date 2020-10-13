Inter, Eriksen'le Boateng'i takaslamak istedi

İtalyan devi Inter, yaz transfer döneminin sonunda Bayern Münih'e göndererek Boateng'i kadrosuna katmak için hamle yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Inter, Eriksen'le Boateng'i takaslamak istedi
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13 Ekim 2020 20:57
Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Christian Eriksen için sürpriz gerçek ortaya çıktı.

Antonio Conte'den beklediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu için, Bayern Münih'e takas teklifi yapıldığı ortaya çıktı.

Bild'in haberine göre; İtalyan devi Eriksen karşılığında Bayern Münih'ten tecrübeli stoper Jerome Boateng'i istedi.

Bu transferin gerçekleşmeme sebebinin ise, teknik direktör Hansi Flick'in 32 yaşındaki stoperi takımda tutmak istemesi olduğu öğrenildi.



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