Inter'e genç Kanadalı kanat yolda

Kış transfer sezonun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Inter, Tajon Buchanan'ı kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'e genç Kanadalı kanat yolda
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02 Ocak 2024 17:49
Mali sorunlar yüzünden transfer bütçesi oluşturmakta zorlanan Inter, kış transfer döneminin ilk eklemesini yapmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tajon Buchanan'ı transfer etmek Milano'ya getirdi.

Inter bu transfer için Club Brugge'ye net 7 milyon euro ve başarıyla bağlı bonuslar şeklinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 resmi maça çıkan Tajon Buchanan bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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