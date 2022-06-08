Inter, Dybala için ilk teklifini yaptı

Juventus ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek ve boşa çıkacak Paulo Dybala için Inter harekete geçti.



Sky Italia'nın haberine göre, Inter'in yöneticilerin, Arjantinli oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.



4 YILLIK KONTRAT, 6 MİLYON EURO MAAŞ



Inter'ın, 28 yaşındaki futbolcu için yıllık 6 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat sunduğu, Dybala tarafının ise maaş beklentisinin biraz daha yüksek olduğu aktarıldı. Buna rağmen, tarafların şartlarının çok uzak olmadığı ve görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.



2015'te Palermo'dan Juventus'a transfer olan ve 7 yıl Torino devinin formasını giyen Paulo Dybala, geçen sezon çıktığı 39 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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