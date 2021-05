Inter'den Uğurcan Çakır için transfer telefonu!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi takıma transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor.



Bordo-mavili kulübün gelen teklifleri değerlendirmek için Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) bekleme kararı almasına rağmen İnter başta olmak üzere birçok kulübün yoğun ilgisi sürüyor.



İtalyan kulübü yetkilileri, başkan Ahmet Ağaoğlu ile iletişime geçerek Uğurcan Çakır'ı satıp satmama noktasındaki fikrini sordu. Başkan Ağaoğlu da gelebilecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.



Bu arada İtalyan gazeteciler de Ağaoğlu'nu arayarak transfer iddiaları hakkında bilgi aldı.



Ağaoğlu, durumu doğrularken "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" diye cevap verdi.



AHMET AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?



Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce Uğurcan Çakır'ın transferi için şu açıklamayı yapmıştı;



"Sezon sona ermeden Uğurcan Çakır için bir karar vermek istemiyoruz ki sezon EURO 2020 sonrasında bitecek. Ondan sonra transferle ilgili karar verebiliriz. Biz de, oyuncumuz da üst düzey bir takıma transfer olmasını istiyoruz. Inter'den resmi bir teklif almadık ama ilgilendiklerini duyuyoruz. Geçen sezon Uğurcan için iyi bir teklif aldık ancak büyük bir takım olmadığı için reddettik. Bonuslarla birlikte 19 milyon euro teklif vardı. Bizim için her şey para değil, Uğurcan için de değil. Uğurcan çok genç, biz sonraki satıştan yüzde 20-25 pay almak istiyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Başkan olduğumda daha deneyimli iki kalecimiz daha vardı ancak teknik direktörden Uğurcan'ı oynatmasını istedim. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçına çıktı, çok iyi oynadı. Her geçen gün güçlendi. Onu göndermemiz bizim için kolay olmayacak. Uğurcan bence dünyanın en iyi kalecisi olabilir. Harika bir karakter, başarılı olma ihtimali yüksek. O da kendine inanıyor. Bazı Avrupa kulüplerinden şu ana kadar direkt temaslar oldu. Bir Alman, bir Fransız ve bir İngiliz takımından teklif var. Benim cevabım, 'Sezon sonunu bekleyelim' oldu. Inter'in dışında başka bir İtalyan kulübü bir süre önce bize bir teklif göndermişti, üst düzey bir takım değildi."