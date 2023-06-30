Inter'den PSG'ye gidiyor; bedava!

Paris Saint-Germain'e gitmesi beklenen Milan Skrinar, Inter'den ayrıldı.
Inter'den yapılan açıklamada, 6 sezon boyunca mavi siyahlı formayı giyen Milan Skriniar'ın sözleşmesinin sona erdiği ve serbest kaldığı duyuruldu.
Inter'den ayrılığı kesinleşen Skriniar'ın birkaç hafta önce PSG ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Slovak stoper, geçtiğimiz 6 sezonda Inter formasını 246 kez giydi.
Inter'den yapılan açıklamada, 6 sezon boyunca mavi siyahlı formayı giyen Milan Skriniar'ın sözleşmesinin sona erdiği ve serbest kaldığı duyuruldu.
Inter'den ayrılığı kesinleşen Skriniar'ın birkaç hafta önce PSG ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Slovak stoper, geçtiğimiz 6 sezonda Inter formasını 246 kez giydi.
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