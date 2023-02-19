Inter'den Hakan Çalhanoğlu için açıklama

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesine dair kulüp yönetiminden bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter'den Hakan Çalhanoğlu için açıklama
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19 Şubat 2023 15:26
Serie A ekiplerinden Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulüpteki geleceği belli oluyor.

29 yaşındaki milli oyuncu için açıklamalarda bulunan Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Hakan Çalhanoğlu ve diğer oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Hakan'ın menajeriyle görüşme halindeyiz. Kulüpte yeni sözleşmeyi hak eden birçok futbolcu var." ifadelerini kullandı.

Inter ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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