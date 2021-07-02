Inter'den Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi

Orta saha takviyesi için bir yandan Alex Teixeira ile görüşmelerini Josef üzerinden sürdüren Beşiktaş, diğer taraftan Joao Mario ihtimalini de açık tutuyor.Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmesinin ardından iyice gözden düşen Portekizli futbolcunun bonservisinde önemli bir indirim yaptığı belirtildi. Hatta İtalyan yetkililerin rakamı 4 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ve Beşiktaş cephesine haber yolladıkları kaydedildi.28 yaşındaki futbolcunun da siyah-beyazlı formayı giyme isteğini bir kez daha menajeri Federico Pastorello aracılığıyla ilettiği gelen haberler arasında. Joao Mario'nun piyasa değeri 12 milyon euro civarında.Defansif, merkez ve ofansif olmak üzere orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen Joao Mario, kulüp kariyerinde 292 resmi karşılaşmada 25 gol, 58 asist üretti. Tecrübeli futbolcu daha önce West Ham, Sporting, Lokomotiv Moskova ve Setubal gibi ekiplerin de formasını terletti.