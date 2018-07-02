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Inter, De Vrij'i transfer etti

İtalyan kulübü Inter, Hollandalı futbolcu De Vrij'i bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Inter, De Vrij'i transfer etti
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02 Temmuz 2018 21:18
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan De Vrij'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki De Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. De Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.

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