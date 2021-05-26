Inter'de son: Antonio Conte ayrıldı!

Küçülmeye gitme kararı alan Inter, teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'de son: Antonio Conte ayrıldı!
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26 Mayıs 2021 20:24
Bir süredir küçülme planları yapan Inter kulübü, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli hocanın, tazminat olarak 7 milyon euro alacağı kaydedildi. Inter'i 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Conte kulübünden yıllık 12 milyon euro maaş alıyordu. Conte daha önce çalıştırdığı Chelsea, Juventus ve Bari'yi de şampiyon yapmayı başarmıştı.

Inter'de Conte'nin yerine Max Allegri ve Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin isimleri anılıyor.


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