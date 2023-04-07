İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter, Salernitana deplasmanına konuk oldu.
Inter, karşılaşmaya Robin Gosens'in 6. dakikada attığı golle adeta 1-0 önde başladı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Salernitana'ta 90. dakikada sahneye çıkan Antonio Candreva maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.
Inter'in ligdeki galibiyet hasreti bu maçla birlikte 4 maça çıktı.
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Inter 51, Salernitana 29 puana yükseldi.
Inter, gelecek hafta sahasında Monza'yı ağırlayacak. Salernitana, Torino deplasmanına gidecek.
Inter, karşılaşmaya Robin Gosens'in 6. dakikada attığı golle adeta 1-0 önde başladı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Salernitana'ta 90. dakikada sahneye çıkan Antonio Candreva maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.
Inter'in ligdeki galibiyet hasreti bu maçla birlikte 4 maça çıktı.
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Inter 51, Salernitana 29 puana yükseldi.
Inter, gelecek hafta sahasında Monza'yı ağırlayacak. Salernitana, Torino deplasmanına gidecek.
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