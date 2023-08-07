Edin Dzeko'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Inter'de Dzeko pişmanlığı yaşanıyor.
Lukaku ve Dzeko'yla yollarını ayıran İnter, şu ana kadar sadece Thuram'ı kadrosuna kattı. Hücum gücü azalan Inzaghi ise yönetimden şikayetçi. Çizme medyası, Inzaghi'nin Dzeko'yu takımda tutmadığına pişman olduğunu duyurdu.
INTER PERFORMANSI
Inter formasıyla 101 karşılaşmaya çıkan Boşnak golcü Edin Dzeko 31 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.
Lukaku ve Dzeko'yla yollarını ayıran İnter, şu ana kadar sadece Thuram'ı kadrosuna kattı. Hücum gücü azalan Inzaghi ise yönetimden şikayetçi. Çizme medyası, Inzaghi'nin Dzeko'yu takımda tutmadığına pişman olduğunu duyurdu.
INTER PERFORMANSI
Inter formasıyla 101 karşılaşmaya çıkan Boşnak golcü Edin Dzeko 31 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.