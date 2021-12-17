Inter'de Chrian Eriksen ile yollar ayrıldı

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya'yı karşı karşıya getiren maçta kalbinden sıkıntı yaşayan Christin Eriksen ile Inter'de yollar ayrıldı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sona erdirildiği belirtildi.



Kulübün açıklamasında; "Attığın goller, zaferler, San Siro dışındaki şampiyonluk kutlamalarını taraftarla kutlaman, tarihte hepsi yerini alacak" ifadelerine yer verildi.



Bir süredir eski kulübü Odense birlikte antrenmanlara devam eden Eriksen'in futbola ülkesinde devam edebileceği öne sürüldü.





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