Inter'de Barella'dan 5 yıllık imza

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yıldız futbolcu Nicolo Barella'nın sözleşmesini 5 yıllığına uzattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barella'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Barella, Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonluğuna ulaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonluğunu kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almıştı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Barella'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Barella, Inter ile geçen sezon Serie A şampiyonluğuna ulaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonluğunu kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almıştı.