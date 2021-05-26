"Inter Conte ile önümüzdeki sezon çalışmayacak"

Inter, İtalyan basınına göre önümüzdeki sezon küçülmeye gidecek ve 48 saat içinde teknik direktör Conte'nin ayrılığını duyuracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Inter Conte ile önümüzdeki sezon çalışmayacak'
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26 Mayıs 2021 02:44
İtalyan basını bir süredir küçülme planları yapan Inter kulübünün Antonio Conte ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceğini öne sürdü.

La Gazzetta'nın haberinde Inter'in maaş giderlerinde yüzde 20'lik düşüş yapmak zorunda olduğu ve bunun ilk adımı olarak da teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırmak olduğunu iddia etti. Conte'nin yanı sıra takımdan bazı önemli isimlerin de satılabileceğini belirten İtalyan basını 48 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılacağının 48 saat içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Inter'i 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Conte kulübünden yıllık 12 milyon euro maaş alıyordu.

Conte daha çnce çalıştırdığı Chelsea, Juventus ve Bari'yi de şampiyon yapmayı başarmıştı.


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