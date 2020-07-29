Inter CEO'su Beppe Marotta kulübün transfer gündemi ile ilgili açıklamada bulundu ve son günlerin flaş konusu Messi'nin transfer ihtimali ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Deneyimli futbol adamı Messi'nin Inter'e transfer olacağına ilişkim dedikodulara yönelik iddialara yanıt vererek, "Herhangi bir İtalyan kulübünün böyle bir transferi Finansal Fair Play sebebiyle yapma ihtimali yok. Biz de bu kurallara uymak zorundayız. Bu yüzden böyle bir transfer ihtimalimiz yok" sözleriyle açıkladı.



Marotta gelecek sezon kadrosu için kadroda tutulmak istenen kiralık oyunculardan Alexis Sanchez'in yeniden kadroya katılmak istendiğini belirtti. Şilili oyuncunun performansından memnun olduklarını belirten Sanchez'in Manchester United ile 2 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan Marotta, anlaşma sağlamak için görüşme yapacaklarını belirtti.



Serie A'dan düşen Brescia'nın yıldız adayı Sandro Tonali'nin Inter'e transfer olacağı dedikodularını yanıtlayan Marotta, "Brescia Başkanı Massimo Cellino ile çok iyi ilişkilerimiz var ancak bu önemli yetenek hakkında hiç görüşme yapmadık. Tonali'nin çok talibi olduğu zaten biliniyor ama bu konuda görüşme yaptığımızı söylemem zor olur" diye konuştu.



