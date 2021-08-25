Inter Belotti ve Correa transferlerini bitiriyor

Tam 115 milyon euroya takımın yıldızı Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye gönderen Inter, hücum hattını güçlendirmeye devam ediyor.



Lukaku transferinin açıklanmasının hemen ardından Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Inter'in yeni imzalar attırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik dirketör Simone Inzaghi'nin isteğiyle Lazio'dan Joaquin Correa'yı isteyen Inter'in ayrıca Torino'dan Andrea Belotti transferlerini bitirmeye çalıştığı ifade ediliyor.



Inter kulübünün Correa için yaklaşık 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği tahmin edilirken Belotti için ise Torino'ya 20 milyon euroya yakın ücret ödenmesi bekleniyor.



Joaquin Correa geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi de dahil 38 maçta 11 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı. Andrea Belotti ise Torino ile geçen sezon çıktığı 40 maçta 14 gol 6 asist üretmişti.



