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Inter aradığı 10 numarayı MANU'da buldu

Inter, MANU'da Mourinho ile arası açık olan Henrikh Mkhitaryan'ı kiralamak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Inter aradığı 10 numarayı MANU'da buldu
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26 Aralık 2017 04:34
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Jose Mourinho'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ısrarla istemesi üzerine Inter'in devre arası transfer döneminde Manchester United'a başarılı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan için resmi teklfifte bulunacak. Son dönemde menajer Jose Mourinho ile arası açık olan ve kadroya girmekte bile zorlanan Henrikh Mkhitaryan'ın da devre arasında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Inter'in, MANU'ya 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralamak teklifinde bulunması bekleniyor.

United yıldız oyuncusu geçen sezon Borussia Dortmund'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Henrikh Mkhitaryan bu sezon Manchester United formasıyla Premier League'de 13 maça çıkarken sadece 1 gol atıp, 5 gol pası verdi.



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