Inter aradığı 10 numarayı MANU'da buldu

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren, Jose Mourinho'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.Teknik direktör'nin ısrarla istemesi üzerine Inter'in devre arası transfer döneminde'a başarılı orta saha oyuncusuiçin resmi teklfifte bulunacak. Son dönemde menajer Jose Mourinho ile arası açık olan ve kadroya girmekte bile zorlanan Henrikh Mkhitaryan'ın da devre arasında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Inter'in, MANU'ya 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralamak teklifinde bulunması bekleniyor.United yıldız oyuncusu geçen sezon Borussia Dortmund'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Henrikh Mkhitaryan bu sezon Manchester United formasıyla Premier League'de 13 maça çıkarken sadece 1 gol atıp, 5 gol pası verdi.