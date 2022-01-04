Inter, Andre Onana'da sona yaklaştı!

Hollanda ekiplerinden Ajax'ta başarılı kaleci Andre Onana'nın, Ocak ayı transfer döneminde 2022-23 sezonu için Inter ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter, Andre Onana'da sona yaklaştı!
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04 Ocak 2022 16:30
Hollanda ekiplerinden Ajax'ın yıldız kalecisi Andre Onana İtalyan ekiplerinden Inter ile Ocak ayı transfer döneminde sözleşme imzalayacak.

Gazeteci Fabrizio Romana, Inter'in, Ajax ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Andre Onana ile yakın bir zamanda sözleşme imzalayacağını aktardı.

Inter ile her konuda anlaşan Kamerunlu kaleci, sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Haberde Onana'ın sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve oyuncunun 2022 yazında Inter'e katılacağı ifade edildi.

Ayrıca adı Barcelona ile de anılan oyuncunun İspanyol ekibine transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı belirtildi.


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