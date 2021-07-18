Inter, Altay Bayındır için masada

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı isteyen İtalyan temsilcisi Inter, resmi temaslarına başladı.

Haber; Sabah
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Inter, Altay Bayındır için masada
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18 Temmuz 2021 11:09
A Milli Takım ile EURO 2020'de kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'ya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu İnter, sarı-lacivertlilere resmi başvuru yaptı.

Altay'ın fiyatını soran İnter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor.

Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor. 

 

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