Inter Akademi Türkiye dünya liglerinde oynayacak futbolcular yetiştirecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in, Mersin'deki akademisinde dünya liglerinde oynayacak futbolcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.



Inter ile Altun Lojistik Grubu'nun parçası 3H Spor Okulları iş birliğinde 18 Temmuz'da kurulan Inter Akademi Türkiye, kentteki çalışmalarına başladı.



Bu kapsamda kentin farklı noktalarında kayıt ofisleri açan akademi yetkilileri şu ana kadar 300 sporcuyu bünyesine kattı.



Kısa sürede yapılacak görüşmelerin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerine açılacak akademi ile Türk ve dünya sporuna önemli isimlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.



Merkez Yenişehir ilçesinde kurulan modern tesiste antremanlara başlayan akademi sporcuları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak çalışmalarını sürdürüyor.



3H Spor Okulları ortağı ve yöneticisi Hüseyin Gökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Inter'le görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından kentte çalışmalara hız verdiklerini söyledi.



Kısa sürede Mersin'de ciddi yol aldıklarını dile getiren Gökten, bu süreçte kent merkezinde modern bir tesis kurduklarını kaydetti.



Diğer ilçelerdeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Gökten, "Çok talep var. Bu talebi yerine getirmek için yatırımları hızlandırdık. Diğer şehirlerde de görüşmeler devam ediyor. Merkezdeki tesislerimizde sporcularımız çalışmaya başladı. Buralarda hijyen kuralları uygulanıyor. Çocukların sağlığı bizim için önemli." diye konuştu.



Gökten, Inter'in dünya futboluna önemli isimler kazandırdığını belirterek, kısa süre içerisinde kendilerinin de Türk ve dünya futboluna yıldızlar kazandıracaklarını ifade etti.



- "Sporcuların başarı hikayelerini yazmalarına zemin hazırlayacağız"



Dünyadaki diğer Inter Akademiler içerisinde en iyisi olmak istediklerini vurgulayan Gökten, şöyle devam etti:



"Inter'den bir antrenör gelecek ve bizimle çalışmalara katılacak. Dünyanın farklı ülkelerinde Inter Akademi var. Bizim iddiamız bunların içerisinde hem etik değerde hem de branşlarda en iyisi olmak. Biz başarı hikayesini Mersin'den yazacağız. Bu projeye çok inanıyoruz. Şu anda yaklaşık 300 sporcuyla hizmet veriyoruz. Öncelikli hedefimiz sporcuların iyi bir insan ve birey olmasını sağlamak. Sosyal anlamda başarılarla hayata tutunmalarını sağlamak. Akabinde ise sporcuların başarı hikayelerini yazmalarına zemin hazırlayacağız."



Gökten, Avrupa standartlarındaki eğitimi kısa sürede Türkiye'de açacakları okullarda uygulayacaklarını belirtti.



Inter metodunu sağlıklı bir şekilde oyunculara aktaracaklarını aktaran Gökten, "Doğru yapacağımız işlerle sistem içerisinde çıkacak oyuncuların dünya liglerinde iyi bir oyuncu olmasını sağlayacağız. Mersin'de bu meşaleyi yaktık. Yakın zamanda, bu sadece İstanbul'da değil, talep ve potansiyel olan illerde kısa sürede organizasyonumuzu genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.



Inter Akademi Türkiye'de futbol eğitimi alan Ilgaz Gökten ise büyük bir kulübün spor okulunda futbol oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.



Sporculardan Yusuf Kaya da iyi bir futbolcu olma hayalini akademi sayesinde gerçekleştireceğini kaydetti.



