İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Renato Dall Ara'daki mücadeleden Inter, 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Bologna'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Riccardo Orsolini attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 maç sonra kaybetti ve 47 puanda kaldı. Bologna, 35 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Bologna, Torino deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Inter / Twitter
Karşılaşmada Bologna'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Riccardo Orsolini attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 maç sonra kaybetti ve 47 puanda kaldı. Bologna, 35 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Bologna, Torino deplasmanına gidecek.
Görsel Kaynak: Inter / Twitter
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