Inter, 4 maç sonra kaybetti

Inter, Serie A'da deplasmanda Bologna'ya 1-0 mağlup oldu ve ligde 4 maç sonra kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Inter, 4 maç sonra kaybetti
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26 Şubat 2023 16:28
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Renato Dall Ara'daki mücadeleden Inter, 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Bologna'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Riccardo Orsolini attı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 maç sonra kaybetti ve 47 puanda kaldı. Bologna, 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Bologna, Torino deplasmanına gidecek.

Görsel Kaynak: Inter / Twitter

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