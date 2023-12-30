Inter, 3 yıldız oyuncusuyla sözleşme uzattı

Dimarco bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Federico Dimarco'nun, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalyan sol bekin sözleşmesi, 30 Haziran 2027'ye kadar, Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ın kontratı ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.