Inter 3 puana Lautaro ile uzandı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Inter deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter 3 puana Lautaro ile uzandı
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09 Kasım 2023 01:15
Son güncelleme 09 Kasım 2023 01:51
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0 kazanırken galibiyet golünü 86. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez kaydetti. Inter bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 10'a yükseltirken, Salzburg 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Benfica'ya konuk olurken, Salzburg güçlü Real Sociedad'a konuk olacak.

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