Inter, 10 kişilik Napoli'yi devirdi

Serie A'nın 12. haftasında Inter, sahasında Napoli'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken mücadele ikinci yarıda gelen gol ve kırmızı kartla koptu.
Mücadelenin 72. dakikasında Insigne'nin gördüğü kırmızı kartın ardından kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Romelu Lukaku takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Inter 27 puana yükselerek Milan'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirdi. Napoli ise 23 puanda kaldı.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken mücadele ikinci yarıda gelen gol ve kırmızı kartla koptu.
Mücadelenin 72. dakikasında Insigne'nin gördüğü kırmızı kartın ardından kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Romelu Lukaku takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Inter 27 puana yükselerek Milan'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 1'e indirdi. Napoli ise 23 puanda kaldı.