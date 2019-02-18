İnteltek'ten iddaa açıklaması!

Spor Toto iddaa ihalesinin ikinci ve nihai oturumunda Demirören ve Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim OGG toplam hasılat üzerinden yüzde 2,1, Inteltek ise yüzde 1,4 teklif vermişti. İhale hakkında Inteltek firmasından açıklama geldi.Turkcell iştiraki olan Şirketimiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif vermiştir.Diğer yandan, Şirketimiz, söz konusu ihalenin diğer bir katılanı olan "Şans Ortak Girişim Grubu" tarafından iletilen nihai mali teklifin, ilgili Kanun'a ve İhale Şartnamesi'nin 17/7 ve 25.6 maddelerine aykırı olduğu görüşü ve "değerlendirme dışı bırakılması" talebiyle İhale Komisyonu'na 13.02.2019 tarihinde müracaat etmiş olup, bu konuda İhale Komisyonu'nun değerlendirmesi devam etmektedir.Buna ek olarak, "Şans Ortak Girişim Grubu"nun pilot ortağı olan Macaristan menşeli "Scientific Games Szerencsejáték Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság" unvanlı şirketin şartnamede aranan "İş Deneyimi"ne sahip olup olmadığı ve "Şans Ortak Girişim" tarafından "yeterlilik değerlendirmesi" için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, Şirketimiz tarafından İhale Komisyonu'na bugün itibariyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur.Bu kapsamda, İhale Komisyonu'nun her iki başvurumuzu da, ilgili Kanun'da yer alan "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması" ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır.İhale'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.Saygılarımızla