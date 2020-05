instagram'da en çok takipçisi olan ünlüler, Acun Ilıcalı İnstagram canlı yayınına kaç kişi katıldı

Instagram en çok takipçisi olan ünlüler 2020 sıralamasında dünya sıralaması açıklandı. Acun Ilıcalı instagram canlı yayınına kaç kişi katıldı bilgisi ile gündeme gelen instagram en çok takipçisi olan ünlüler sıralamasında yüz milyonlara varan sayılar konuşuluyor. Günümüzde sosyal medya fenomen olmak pek de zor değil. Genel olarak baktığımızda bu işin hakkını veren pek çok isim mevcut. Fakat çektiği saçma sapan videolar sayesinde birkaç gün içerisinde fenomen haline gelenlerin sayısı da pek de azımsanacak sayıda değil. Öyle ki bu ülke "yılan, korktun mu?" diyerek fenomen olanları gördü.

10) Taylor SwiftTakipçi Sayısı: 123.55 milyon9) NeymarTakipçi Sayısı: 129.54 milyon8) BeyonceTakipçi Sayısı: 135.68 milyon7) Kylie JennerTakipçi Sayısı: 152.48 milyon6) Kim KardashianTakipçi Sayısı: 153.15 milyon5) Selena GomezTakipçi Sayısı: 163.04 milyon4) Dwayne Johnson (The Rock)Takipçi Sayısı: 163.54 milyon3) Ariana GrandeTakipçi Sayısı: 168.14 milyon2) Cristiano RonaldoTakipçi Sayısı: 191.83 milyon1) InstagramTakipçi Sayısı: 320.35 milyonAcun Ilıcalı instagram live record kırarak dünya rekorunu eline geçirdi. Instagram üzerinde kırılan rekoru Acun Ilıcalı hesabından 3 milyon kişi izledi. Sosyal medya mecrası Instagram üzerinde canlı yayın rekoru Acun Ilıcalı ve yarışma programı Survivor'ın oldu. Acun Ilıcalı Instagram dünya rekorunu 3 milyondan fazla izleyici ile ele geçirdi ve dünya tarihine geçti. Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında yaptığı canlı yayın ile Instagram dünya rekorunu kırdı. Toplam 3 milyon canlı yayın izleyicisiyle Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı. Survivor Instagram canlı yayını Acun Ilıcalı'nın çabalarıyla 3 milyon olarak kırıldı. Dünya rekoru Instagram yayınında Survivor canlı yayın dünya rekoru kırılarak tarihe geçildi.Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.