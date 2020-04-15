İnstagram müzik ekleme nasıl yapılır? İnstagram hikayeye müzik etiketi

INSTAGRAM HİKAYELERİNE MÜZİK EKLENEBİLECEK

INSTAGRAM HİKAYESİNE MÜZİK NASIL EKLENİR?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a beklenen özellik eklendi. Uzun süredir pek çok bölgede yayında olan özellik, kullanıcıların Instagram hikayelerine müzik eklemesini sağlıyor. Bu özellik Instagram dışında Facebook için de geçerli olacak.Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede uzun süredir var olan müzik etiketi Türkiye'de aktif olmadığı için müziklerin dinlenmesi dahi mümkün olmuyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler.Ayrıca müzik etiketi ile hikayelere, eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stilleri de değiştirilebilecek.– Instagram uygulamasında hikaye ekleme kısmına giriş yapın.– Yeni bir görüntü çekin ya da galeride var olan görüntülerden birini seçin.– Paylaşım için görüntüyü seçtikten sonra ekranı yukarı doğru kaydırın.– Karşınıza müzik simgesi gelecek. Müzik simgesini seçin.– Buradan istediğiniz şarkıyı "arama" kısmına yazarak bulabilirsiniz.