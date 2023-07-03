İnstagram mı çöktü? Son dakika İnstagram 3 Temmuz 2023

En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 30 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir? Detaylar haberimizde...Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:%50 Uygulama%29 Oturum Açma%21 Göndermeİnstagram çöktü mü? 30 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir?