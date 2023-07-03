Haber Tarihi: 03 Temmuz 2023 14:31 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 14:31

İnstagram mı çöktü? Son dakika İnstagram 3 Temmuz 2023

İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında neden açılmadığı araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 3 Temmuz 2023 İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir? İşte detaylar...

İnstagram mı çöktü? Son dakika İnstagram 3 Temmuz 2023
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En çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan İnstagram'a girişte sıkıntı yaşanmakta. İnstagram'da meydana gelen sorun sonrasında kullanıcılar tarafından hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram neden açılmıyor merak konusu oldu. Peki, İnstagram çöktü mü? 30 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir? Detaylar haberimizde...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya kullanıcıları tarafından İnstagram'da bir hata meydana geldiği söylenmektedir. İnstagram'a girişte sıkıntı yaşayan kullanıcılar, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Son 24 saatte ortaya çıkan raporlara göre İnstagram'da kesintiler yaşandığı gözükmektedir.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?


İnstagram'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. İnstagram'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:

%50 Uygulama

%29 Oturum Açma

%21 Gönderme

İnstagram çöktü mü? 30 Haziran İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? İnstagram hata nedir?


 

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