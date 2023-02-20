INSTAGRAM MAVİ TİK SATIN ALMA İŞLEMİ 2023! Instagram ücretli mavi tik fiyatı ne kadar, nasıl alınır, kaç TL?

Twitter'ın 'mavi tik'i ücretli hale getirmesinin ardından Facebook ve Instagram da harekete geçti. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram, Twitter'dan sonra parayla mavi tik satma özelliğinin başlatılacağını duyurdu. Milyonlarca kullanıcı da "Instagram mavi tik fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Instagram ücretli mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar…INSTAGRAM MAVİ TİK SATIN ALMA İŞLEMİ 2023!
Instagram'da para karşılığı satılacak mavi tik ücreti belli oldu. Buna göre Instagram mavi tik Web için 11.99 dolar, iOS için ise 14.99 dolar olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.
INSAGRAM ÜCRETLİ (PARALI) MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Instagram mavi tik satın alma işlemi milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta kullanıma girecek olan sistem henüz başlatılmadı. İlk etapta Avusturalya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulacak özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor. INSTAGRAM, ÜCRETLİ MAVİ TİK ÖZELLİKLERİ
Instagram destek sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli abonelik sistemi, Twitter'a benzer şekilde çalışacak. Uygulama içinde onaylanmış hesap rozetine sahip olabilirken, diğer yandan herkesin sahip olamayacağı ayrıcalıklardan da faydalanılabilecek.
Meta onaylı abonelik olarak nitelendirilen yeni ücretli sistem, şimdilik aşağıdaki ayrıcalıkları sunacak. Ancak ilerleyen dönemde Instagram, değişiklik veya yenilik yaptığında planı buna göre yeniden şekiilendireceğini söylüyor.
En yaygın sorunlar için müşteri desteği
Doğrulanmış hesap, mavi tik rozeti
Aktif kimliğe bürünme izleme
Diğer kişilerin yorumlarında Meta Onaylı profiller
için önceliklendirme
Keşfet sayfasındaki öneriler ve Instagram'daki makaralar
Instagram hikayelerinizde özel çıkartmalar
Meta Verified (Ücretli) aboneliği için uygunluk gereksinimleri de şöyle:
18 yaş üstü
Yüzünüzü gösteren profil resmi ile eksiksiz bir profile sahip olmalısınız
Minumum aktivite gereksinimleri karşılanmalı
Devlet tarafından verilen kimlik ile doğrulama yapılmalı
Business profilleri için kullanılamaz
Yukarıdaki ayrıcalıklar Meta Onaylı hesaplar için geçerli olacak. Ancak bu abonelik sadece Instagram hesabınızla ilişkili olacak. Facebook için de muhtemelen benzer ama bağımsız bir abonelik sistemi gelecektir.