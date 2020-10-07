Instagram keşfet reels nerede, keşfet geri getirme 2020

Instagram kullanıcıları keşfet buyonunun gittiğini ve Reels'in geldiğini düşündü. Yeni keşfet simgesi sayesinde Reels özelliğinin kullanımı kolaylaştı. Instagram keşfet ile birlikte Reels görülmesi kolaylaştı. IGTV için alışveriş araçları tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları için yayınlanırken; Reels için alışveirş araçları test edilmeye devam ediyor.

07 Ekim 2020 08:10
Instagram keşfet reels nerede, keşfet geri getirme 2020
Instagram üzerinde keşfet butonunun ilk anda görülmemesi kullanıcıları meraka sürükledi. Kullancılar keşfet yerine gözüken Reels için yaptığı incelemede instagram keşfet kayboldu, instagram keşfet nerede gibi sorular sordu. Alışveriş yapabilme ile ilgili detayları içeren bu özellik artık daha görünür yerde duracak. Instagram detayları keşfet reels ile ilgili bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, mobil uygulamasının alışveriş 'yeteneğini' her geçen gün biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre Instagram, ana gönderiler için sunulan alışveriş araçlarını şimdi de IGTV ve Reels'e getirecek.

INSTAGRAM KEŞFET NEREDE?

Milyonlarca kullanıcı bulunan Instagram sosyla medya platformunun keşfet bölümünü açanlar anasayfanın üst kısmında reel videolarının keşfet kısmını gördü. Instagram değişikliğe giderek yalnızca çeşitli hesapların foto ve videolarının bulunduğu bu kısma reels videolarının da görülebileceği bir keşfet kısmı oluşturmuş durumda.



INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor. Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels'a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek.

Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

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