Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (04 Ekim Pazartesi)

Instagram hatası veya instagram bozuldu mu, instagram çöktü mü diyerek yapılan aramaların sıklaşması dikkatlerden kaçmadı. Instagram çöktü mü sorusunu sormaya başladığı sorunlar yaşadı. Bunun sebebi bir çok kullanıcı yaşanan sorun sebebiyle aramalarını güçlendirdi. Instagram akış neden yenilenmiyor, instagram akış yenilenemedi sorun, instagram çöktü mü, instagram yenilenmiyor, son dakika instagram bilgilerine ulaşabilirsiniz...

04 Ekim 2021 05:24
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (04 Ekim Pazartesi)
Instagram çöktü mü haberleri sebebiyle yapılan aramaların hızlandığı görüldü. Instagram hesaplarında yaşanan bir problem nedeniyle bir çok kullanıcı sebebini öğrenmek istedi. İnstagram üzerinde problemler yaşandığı belirtildi. Milyonlarda kullanıcının etkilendiği bu problemin ardından nasıl bir çözüm yapılacağı beklendi. Instagram çalışmıyor, instagram çöktü mü bakışı yapanların sabırsız bekleyişi eşliğinde yeni bir hareket beklendi.
Instagram ana sayfa yenilenmiyor, instagram yenilenme sorunu, instagram girilmiyor gibi bir çok soru şuana kadar soruldu.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi. Ortaya çıkan akış yenilenmeme sorunun yavaş yavaş giderildiği ancak bazı kişilerde devam ettiği belirtiliyor.



INSTAGRAM SORUN DÜZELDİ Mİ?

Bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadığını söylese de yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve hızlıca düzeltildiği belirtiliyor. Akış yenilememe sorunu sebebiyle bir çok aramanın yapıldığı ve çözüm arandığı biliniyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil ancak konu hakkında da açıklama gelmedi.



Diğer Haberler

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Genel Haber Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?
Serge Aurier, Villarreal'e transfer oldu Villarreal Serge Aurier, Villarreal'e transfer oldu
Arnavutluk kadrosunda Türkiye'den 4 isim Milli Takım Arnavutluk kadrosunda Türkiye'den 4 isim
Rıdvan Yılmaz: 'Kendimize inanıyoruz' Milli Takım Rıdvan Yılmaz: "Kendimize inanıyoruz"
Ozan Tufan: 'Keşke Haaland, Sörloth oynasaydı' Milli Takım Ozan Tufan: "Keşke Haaland, Sörloth oynasaydı"
İskenderunspor'da Ümit Karan gönderildi Spor Toto 3. Lig İskenderunspor'da Ümit Karan gönderildi
Koulibaly: 'Bana, 'Lanet olası maymun' dediler!' Napoli Koulibaly: "Bana, 'Lanet olası maymun' dediler!"
Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi
Almanya'da Kruse'ye bira şişeleri atıldı! Almanya Ligi Almanya'da Kruse'ye bira şişeleri atıldı!
Daha fazla göster
1 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
2 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
3 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
4 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
6 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
7 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
8 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
9 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
10 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok