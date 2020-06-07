Instagram gizli hesaba bakma, Instagram kapalı hesabı görmek mümkün mü?

Instagram gizli hesaba bakma konusunda bir çok farklı görüş ve bilgilendirici olduğu iddia edilen yorum bulunuyor. Bunun sebebi Instagram gizli hesaba bakma, Instagram kapalı hesabı görme isteğinden kaynaklanıyor. Peki Instagram gizli profillerin içine bakabilmek mümkün mü? Bunun bir yolu var mı? Haberimizde sizler için gerekli bilgileri derledik...

07 Haziran 2020 04:40
Instagram gizli hesaba bakma, Instagram kapalı hesabı görmek mümkün mü?
Instagram gizli hesap seçeneği bulunan Instagram, kullanıcıların uygulama içerisinde güvende hissetmesi için tabiri caizse ince eleyip sık dokuyor. Bu seçenek sayesinde kullanıcıların hesaplarını yalnızca takipçileri tarafından görüntülenmesine olanak sağlayan Instagram, bu seçenek ile özellikle stalker'ları üzüyor. Peki, Instagram gizli hesap nasıl görüntülenir? Gizli Instagram Profili Görüntüleme konusuyla beraber gizli Instagram profilini nasıl görüntüleyebileceğinizin cevabını vereceğiz.

Instagram'da bir kullanıcının gizli hesabını görmek istiyorsanız tek seçenek; o kullanıcının sizin takip isteğinizi onaylamasıdır. Paylaşımlarını görmek istediğiniz kişi takip isteğinizi onaylamıyorsa veya çeşitli nedenlerden dolayı takip etmek istemiyorsanız sahte hesap açmak sizi sonuca götürecek en olası yöntemlerden biridir.
INSTAGRAM GİZLİ HESABA BAKMA MÜMKÜN MÜ?
Her ne kadar, Instagram'daki profilinizi gizli yapsanız bile, eğer paylaştığınız fotoğrafları, paylaşma esnasında twitter, facebook, tumblr gibi diğer sosyal kanallar ile otomatik bağladıysanız ve bu ortamlarda paylaşmaya ayarladıysanız başkaları paylaşımlarınızı çok rahat görürler. Aynı şekilde, meraklılar da fotoğraflarını görmek istedikleri kişilerin, twitter, facebook gibi diğer sosyal medya hesaparına bakarak paylaşmış oldukları fotoğrafları görebileceklerdir.



INSTAGRAM GİZLİ/KAPALI HESABA BAKMA YOLU VAR MI?

İnstagram gizli profile bakmanın bir diğer yolu ise sahte (fake) bir kullanıcı oluşturmak ve bu kullanıcı ile takip isteği göndermektir. Ancak oluşturacağınız hesapta dikkat etmeniz bazı noktalar vardır. Sahte hesabınızda mutlaka bir kaç takipçi ve takip edilen kişi olması gerekmektedir. Aksi takdir de bakmak istediğiniz gizli hesap sahibi bu durumu anlayabilir ve takip isteğinizi kabul etmeyebilir. Ayrıca görmek istediğiniz gizli hesap sahibi kişinin ilgi alanlarını bilmek size yardımcı olabilir. Kişinin ilgi alanı spor üzerineyse spor içerikli paylaşımlar yaparak takip isteğinizi kabul etme oranını arttırabilirsiniz.

Yukarıda ki anlatımlar ile instagram gizli profile nasıl bakılır sorusunun cevabı verilmiştir. Yukarıdaki mevcut anlatımlar dışında göreceğiniz gizlilik kırma yöntemlerinin hiç biri şu an için çalışır durumda değil. Özellikle bir şekilde sizden para talep eden (anket sistemleri) sitelerden uzak durmanız çok daha iyi olacaktır. Yeni yöntemler ortaya çıktıkça bu başlık altında görebilirsiniz.



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